Bülent Baturman: Her maçımız final

Belediye Derincespor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Bülent Baturman, “Henüz yeni başladık. Geçmiş maçları unuttuk. Önümüze bakıyoruz” dedi

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMALIYIZ…

Baturman, Cizre’den gelen 3-2’lik galibiyetle kendilerine geldiklerini ve kazanamama stresini yendiklerini söyleyerek “Fethiye maçı öncesinde kısa sürede toparlanmaya çalıştık. Teknik heyet değişikliği kolay bir şey değildir. Zaman ister. Ama biz bu zamanı kısa tuttuk ve ikinci maçta galibiyet geldi” dedi.

SAHİP ÇIKSINLAR

Rakibin kim olduğuna ve hangi konumda olduklarına bakmadıklarına belirten Baturman “Futbolcularım sisteme çabuk adapte oldu. Şimdi sırada Turgutluspor maçı var. Açıkçası rakibimizin kim olduğu ya da konumu çok önemli değil. Bildiğimiz bir şey var, o da kazanmak. Her maç final, her rakip ciddi. Bu maça da gereken ciddiyet içerisinde hazırlanıyoruz. Camiamızdan da destek bekliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde futbolcu grubumuza sahip çıksınlar” dedi.