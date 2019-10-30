Hodri Meydan yeni projeleri ile geliyor!

Hodri Meydan Derneği geride bırakılan 10 haftalık süreci ve projelerini düzenlediği basın toplantısı ile masaya yatırdı.

İNANCIMIZ ARTTI

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde: Sezonun ilk 9 haftasında Kocaelispor ruhuna aykırı mücadele edilmiş ve bu durum bizleri üzmüştür. Alınan kötü sonuçlar ve beklentilerin altında kalanfutboldan ötürü teknik direktörümüz Engin Korukır ile yollarımız ayrılmıştır. Selahattin Dinçel’in göreve geldiği ilk maç olan Erbaaspor maçında görmek istediğimiz mücadeleci hırslı futbol ile yüzümüz gülmüş ve yolun sonunun şampiyonluk olduğuna dair inancımız artmıştır.

ZARAR VERENLER ENGELLENECEK

Kimi deplasmanlarda bizleri üzen ve yaşanmasını asla tasvip etmeyeceğimiz olaylarla karşılaştık. Bizlere sağlanan otobüs desteğinin bazı arkadaşlarımızın yanlış hareketleri sonucu maddi zararlara uğratılmasıyla diğer deplasmanlar için otobüs desteği konusunda sıkıntıya uğrayacağımız aşikardır. Mola yerlerinde verilen zararlar ise değerli Kocaelispor taraftarına asla yakışmayacak bir olaydır bu konuda da Kocaelispor taraftarı kendine yakışanı yapıp münferit şekilde zarar vermek isteyenleri engelleyecektir.

HODRİ MEYDAN TV GELİYOR

Alkollü olarak maçlara gelinmemesi için el birliği ile çalışacağız. Stadımızda koreografi çalışmamız olacak. Gulf grubunun Maraton tribününe gelerek destek vermiş olması bizleri mutlu etmiştir. Hodri Meydan TV,1877 Alemdağ maçıyla birlikte hayata geçecek. Öte yandan derneğimiz yakında yeni yerinde faaliyetlerine devam edecektir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZDEN BAZILARI

§ Ağrı KumlugeçitAkşemsettin İlkokulu’na kırtasiye yardımı yapıldı.

§ Bandırma Üniversitesi Ünihodrimeydan olarak toplu şekilde kan bağışı yapıldı.

§ 19 Mayıs Üniversitesi’nde okuyan Ünihodrimeydan üyelerimiz “Mamanı kap gel” projesiyle sokak hayvanlarının yemek ihtiyacını karşıladı.

§ Samsun’da çocuk esirgeme kurumlarını ziyaret ederek geleceğimiz olan miniklerimizin yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek için ihtiyaçlarını karşılandı.

§ Down Sendromlu kardeşlerimiz için farkındalık projesi.

§ Avrupa’da farklı illerde dernek faaliyetlerimize devam ediyoruz.