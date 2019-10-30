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Başaran ve Yavuz hata yapmadı

1. Amatör Lig D Grubu’nda Salı akşamı iki maç oynandı. Şampiyonluk adayı Harbişspor zorlu deplasmanda 1-0 geriye düştüğü mücadelede Başaranspor’u 2-1 mağlup etti ve maç fazlası ile liderliğe yükseldi.
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1. Amatör Lig D Grubu’nda Salı akşamı iki maç oynandı. Şampiyonluk adayı Harbişspor zorlu deplasmanda 1-0 geriye düştüğü mücadelede Başaranspor’u 2-1 mağlup etti ve maç fazlası ile liderliğe yükseldi. Yine Süper Amatör Lig’i isteyen Yavuzspor sahasında Çayırova Menderesspor karşısında hata yapmadı ve rakibini 4-0 ile geçerek iddiasını sürdürdü.

BU AKŞAM İKİ MAÇ VAR

Yavuzspor adına gollerini 5’te Osman, 60’ta Caner, 70’de Serdar ve 85’te Furkan Evgen kaydetti. Grupta dün akşam Beylikbağı Karadeniz ile Alikahya, Beylikbağı Stadı’nda karşılaşacaktı. Bu akşam ise Nene Hatun Stadı’nda Darıca ile Taşköprü Birlik, Derbent Stadı’nda da Eşmespor ile de Seka Doğan 3 puan mücadelesi verecek. İki maç da saat 19.15’te başlayacak.

Bugün 16:06 TSİ - Spor

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