Kağıtspor, Başkent’te hata yapmak istemiyor

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Başkent Yenişehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi Beyazlılar zorlu deplasmandan galibiyet ile dönmek istiyor.

UPS’E FARK ATMIŞTI

12 kişilik bir oyuncu grubuna sahip olan Kağıtspor çalışmalarına 19 Ağustos’ta başlamış ve Green Park’ta Otel’de kamp yapmıştı. Sezon öncesi 7 hazırlık maçı yapan Mavi Beyazlı ekip, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği İstanbul UPS’i 40 sayı farkla 92-52’lik skorla devirmiş ve sezona galibiyet ile başlamıştı.

HAKAN KÖSEOĞLU ÇALIŞTIRIYOR

İkinci maçını Dadaşlar diyarı Erzurum’da oynayan Kağıtspor, büyük bir çekişme içinde geçen maç sonunda rakibine 65-63 mağlup olmaktan kurtulamadı. İlk iki maçta 1 galibiyet 1 de yenildi elde eden Mavi Beyazlılar, Başkent’te hata yapmak istemiyor. Başantrenör Hakan Köseoğlu denetiminde çalışan takımda yardımcılar Deniz Enç, Serdar Tabay ve Emrah Özcan da sporcularla yakından ilgileniyor.

HEDEF 1. LİG

Geçen yılki kadrodan 4 kişinin kaldığı ve 8 yeni transferin yapıldığı Kağıtspor sezon sonunda 1. Lig’e çıkmak istiyor. Genç antrenör Hakan Köseoğlu ligdeki her maçın çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve 2 Kasım’daki Başkent Yenişehir deplasmanında galibiyet ile dönmeyi arzu ettiklerini belirtti. Rakip Başkent Yenişehir bu sezon oynadığı 3 maç sonunda 2 galibiyet 1 de yenilgi elde etti.