Kadınlar yaraları sardı bayramı coşkuyla kutladı

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde yabancısız tek takım olan ve yaş ortalaması en düşük takım unvanına sahip olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcuları, Avrupa’nın devleri arasında yer alan Konak Belediye karşısındaki 4-1’lik yenilginin yaralarını sardı. Kızlar önceki günkü antrenmanda Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayarak, ayrıca motive oldu. Kızlarımız pazar günü saat 12.00’de üçüncü maçını sahasında Karadeniz Ereğli ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynayacak.