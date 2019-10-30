Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde yabancısız tek takım olan ve yaş ortalaması en düşük takım unvanına sahip olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcuları, Avrupa’nın devleri arasında yer alan Konak Belediye karşısındaki 4-1’lik yenilginin yaralarını sardı. Kızlar önceki günkü antrenmanda Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayarak, ayrıca motive oldu. Kızlarımız pazar günü saat 12.00’de üçüncü maçını sahasında Karadeniz Ereğli ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynayacak.
Bugün 16:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:14 TSİ
Kadınlar yaraları sardı bayramı coşkuyla kutladı
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde yabancısız tek takım olan ve yaş ortalaması en düşük takım unvanına sahip olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcuları, Avrupa’nın devleri arasında yer alan Konak Belediye karşısındaki 4-1’lik yenilginin yaralarını sardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz