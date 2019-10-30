Karatecilerimiz Turkish Open’de esti!

Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’na 38 ülkeden toplam 1100 sporcu katıldı. İstanbul’daki dev organizasyona Milli Takım adına Kocaeli’den 3 TOHM (Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi) sporcusu katıldı. 68 kiloda Rabia Şentürk U-21’de ve büyüklerde, Ömer Özer 67 kilo U-21 ve büyüklerde, Ekrem Altuner Yılmaz da takım kumitede altın madalyanın sahibi oldu.