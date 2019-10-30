Vatan sana canım feda!

Kentimizin önemli alt yapı futbol kulüplerinden birisi olan Gölcük Karadenizspor’un minikleri de Cumhuriyet’i kutladı, şehitlerimizi rahmetle andı. Kullar’da kısa bir süre görev yaptıktan sonra istifa eden ve Karadenizspor ile anlaşan Hüseyin Gülister, öğrencileriyle birlikte bayramı kutlarken, Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.