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Cumhriyet Kupası Boluspor’un! “0-1”

Suadiye Spor Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen futbol turnuvasında şampiyonluğu Boluspor elde etti. Bolu temsilcisi finalde Yeşilovaspor’u Taha Bayram’ın golü ile 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Erdem ÖVÜÇ
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Suadiye Spor Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen futbol turnuvasında şampiyonluğu Boluspor elde etti. Bolu temsilcisi finalde Yeşilovaspor’u Taha Bayram’ın golü ile 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

SABAH BAŞLADI, AKŞAM BİTTİ

Suadiye Spor Kulübü tarafındanilki düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KartepeU-12 Futbol Turnuvası adeta şölen havasında geçti. Gündüz erken saatlerde başlayan heyecan akşam oynanan final maçı ile sona erdi.Toplam 10 takımın mücadele ettiği turnuvada gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale kaldı. Yarı final maçlarında Boluspor, Gölcükspor’u Taha Bayram’ın golleri ile 2-0 mağlup etti ve finale kaldı. Diğer yarı final maçında Yeşilovaspor, 41 Futbol Kulübü’nügeçti ve finalde Boluspor’un rakibi oldu.

BOLU’DAN GELEN VELİLER ÇOK HEYECANLIYDI

Final maçı öncesinde 41 FK ile Gölcükspor üçüncü olmak için direk penaltı vuruşları yaptı. Penaltılar sonunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Gölcükspor turnuvayı 3. tamamladı. Ardından final maçına geçildi. Bir birinden yetenekli futbolculara sahip olan Yeşilovaspor ile Bolusporarasındaki maçı genç hakemlerimizden Mehmet Furkan Uslu yönetti. Heyecanın eksik olmadığı mücadeleyi Bolu’dan misafir olarak gelen veliler de heyecan içinde izledi.

TAHA BAYRAM HAYRAN BIRAKTI

Finalin ve turnuvanın yıldızı, Boluspor’un solak futbolcusu sol ayak bileğinden sakatlanmasına rağmen geri adım atmayan Taha bitime 5 dakika kala topu rakibinden kurtardı ve ceza sahası içinde sol ayağı ile çektiği müthiş şutla fileleri buldu. (0-1) Kalan sürede başka gol olmayınca İzmit Yeşilova’yı 1-0 mağlup eden Bolusporanlamlı kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Bolu tarafında büyük bir sevinç yaşanırken, Yeşilovasporlu küçük futbolcular gözyaşlarını tutamadı.

KUPALARI VERİLDİ

Günün sonunda ödül törenine geçildi. Şampiyon olan Boluspor’a kupa ve madalyalarını Mesut Volkan Sezgin, ikinci olan Yeşilovaspor’a Murat Oktay, üçüncü olan Gölcükspor’a Osman Turan ve dördüncü olan 41 Futbol Kulübü’ne de Gökhan Çelebi verdi. İl dışından gelen misafir kulüpler ve İzmit kulüpleri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, organizasyon için emek sarf edenlere teşekkür etti.

 

Bugün 16:15 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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