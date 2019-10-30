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23 Nisan’da da yapılacak

Suadiye Spor Kulübü’nün düzenlediği Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Kurmaylar 23 Nisan’da da turnuva yapılacağını belirtti.
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Suadiye Spor Kulübü’nün düzenlediği Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Kurmaylar 23 Nisan’da da turnuva yapılacağını belirtti.

SEZGİN: CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÇOK YAKIŞTI

Sponsorlardan Mesut Volkan Sezgin konuşmasında “Çok renkli ve neşe dolu bir gündü. Cumhuriyet Bayramı’mıza yakıştı. Eski bir spor yöneticisi ve sporcusu olarak şunu ifade etmeliyim ki, anne ve babalar çocuklarının üzerinde baskı kurmasınlar. Çocuklarını uzman ellere yani antrenörlere emanet etsinler” dedi ve bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

FUTBOL BAHANE, DOSTLUK ŞAHANE

Yine sponsorlardanMurat Oktay “Futbol bahaneydi diyebilirim. Herkes keyif aldı. Turnuva için emek verenleri kutlarım” ifadesini kullandı. Suadiye Spor Kulübü Başkanı Osman Turan konuşmasında “Çocukların ve ailelerin yüzlerini güldürdüysek ne mutlu bize” derken, teknik adam Ali Gürdal “Ufak tefek hatalarımız olsa da yolunda her şey istediğimiz gibi gitti. İnşallah 23 Nisan’da da daha fazla takımın katıldığı bir organizasyona imza atmak istiyoruz. Basınımıza da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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