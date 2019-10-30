Suadiye’de düzenlenen Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Boluspor’da yetenekli futbolcusu Taha Bayram’a babaanne desteği geldi. 77 yaşındaki Seher Bayram hem torununa hem de takımına destek vermek için Bolu’dan Suadiye’ye geldi ve son derece anlamlı bir davranışa imza attı. Mesut Volkan Sezgin, Seher Bayram’a katılımlarından ötürü kendi boynundaki Kocaelispor atkısını Seher Bayram’a hediye etti ve teşekkür etti.
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Helal olsun Seher Teyze!
Suadiye’de düzenlenen Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Boluspor’da yetenekli futbolcusu Taha Bayram’a babaanne desteği geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz