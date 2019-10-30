Kupayı veliler getirdi

Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Şenliği’ne Bolu’dan gelen Bolusporlu futbolcuların velileri gün boyunca Kırmızı Beyazlı takıma inanılmaz bir destek verdi. Sürekli oyunun içinde kalan ve çocuklarını motive eden misafirler elde edilen şampiyonluğun mimarları arasında yer aldılar.
ÇOK KEYİF ALDIK
Küçük futbolcular kendilerini destekleyen ailelerine teşekkür ederken maçın ardından el ele verip tribünlere koştular. Diğer takım temsilcileri Bolulu veliler için “Bu destekle Şampiyonlar Ligi kupasını bile kazandırırlar” demekten kendilerini alamadılar.Kırmızı Beyazlı veliler ise “Her şey çok güzeldi. Sadece sağlıkçı konusunda ufak bir sıkıntı oldu ancak o sorun da kısa sürede sona erdi. Biz çok keyif aldık. Emek verenler eksik olmasınlar” diye konuştular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz