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Aşkın’dan Büyükakın’a cevap: Sürgüne gönderildim!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın İbrahim Efe’yi büyükşehirde işe başlatmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Tuncay Aşkın’ın çalışma saatlerini ona göre ayarladık” demişti. Tuncay Aşkın’dan Büyükakın’a cevap geldi.

Nazım Özgün Erbulan
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İzmit Belediyesi tarafından işe gelmediği gerekçesiyle işine son verilen Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Efe’ye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sahip çıkmıştı. Büyükakın’ın talimatıyla Efe, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda geçtiğimiz gün göreve başladı. Efe’nin büyükşehirde işe başlamasıyla ilgili açıklama yapan Büyükakın, “Ben genel sekreter yardımcısı iken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan, mahalle muhtarı Tuncay Aşkın’da vardı. Biz ne yaptık? Tuncay’ın çalışma şartlarını ona göre ayarladık. Siyasal düşünseydik, gönderebilirdik ama asla böyle düşünmedik. Muhtarın itibarsızlaştırılmasını, aşağıda çalışan bir adamın ekmeğiyle oynanmasını doğru bulmuyorum” ifadelerinde bulunmuştu.

“HİÇBİR ZAMAN KART BASMAMAZLIK ETMEDİM”

Açıklamanın ardından İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın sosyal medya hesabından cevap niteliğinde açıklama yaptı. “Hiçbir zaman kart basmamazlık etmedim” diyen Aşkın, “ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği gibi, Genel sekreter yardımcısıyken ben orada Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışıyordum. Bu görevimi de 18 yıl boyunca başarı ve istikrarla sürdürdüm. Bir gün dahi hakkımda ne bir şikâyet geldi ne de kart basmama gibi bir durumum oldu. Ben gece vardiyamda çalışırken, sabah da muhtarlık görevimi icra ediyordum. Sayın Büyükakın’ın beni anlamsız bir şekilde karşılaştırdığı İbrahim Efe gibi hiçbir zaman kart basmamazlık etmedim ve hem Büyükşehir Belediyesindeki işime hem de muhtarlık görevime bağlı olarak çalıştım. Hiçbir görevimi de ihmal etmedim” dedi.

“KARŞILAŞTIRMA GAFLETİNE DÜŞMESEYDİ”

Ayrıca Sayın Büyükakın yine benim hakkımda “Siyasal düşünseydik, gönderebilirdik ama asla böyle düşünmedik” diyorsa da doğruyu söylemiyor. Benim İzmit Yeni Mahalle Muhtarlığı görevim olduğunu bile bile, servisi bile olmayan Karamürsel’e sonrasında Derince ve Sepetçi’ye deyim yerindeyse sürgüne gönderildim. Son üç yıl boyunca mobbinge maruz kaldım. İşten ayrılmam için çok baskı yapıldı. Hatta 6 ay önceden emekli dilekçem alındı. Sayın Büyükakın, 18 yıl boyunca kart basmamazlık etmeyen, işe her gün saatinde gelip giden, buna rağmen mobbing üstüne mobbing, sürgün üstüne sürgün yiyen ve haram lokma boğazından geçmeyen bir Tuncay Aşkın ile 1453 gün işe gelmeyen, kart basma sorumluluğunu dahi üzerine almayan bir İbrahim Efe’yi keşke karşılaştırma gafletine düşmeseydi” ifadelerinde bulundu.

Bugün 16:20 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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