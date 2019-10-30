Kocaeli'de MOBESE ve EDS devreye girdi mi?

Sürücülerin korkusu olan MOBESE ve EDS sayesinde artık araç dışı ve araç içi sürücülerin yaptıkları tüm hareketler izlenebilecek. Sürücülere kesilen cezalar sadece çevirme noktalarında değil, şehir içerisindeki bütün kameralardan fotoğraflı olarak ceza kesilebilecek. Özellikle de araç içerisinde sigara içme yasağının ardından sürücüler mobese ve EDS'nin ne zaman devreye gireceğini iyiden iyiye merak etmeye başladı.

DEVREYE GİRMEDİ

MOBESE ve EDS'nin Kocaeli'de devreye girdiğine dair haberlerin paylaşılması sürücüleri tedirgin etti. Bunun üzerine gazetemizin yaptığı araştırmaya göre mobese ve EDS'ler Kocaeli'de dahil diğer şehirlerde henüz devreye girmedi.