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Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi'nde raporu reddedip Türkiye'yi savundu

Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi temsil eden Büyükakın, konsey raportörünün Türkiye ile ilgili hazırladığı raporu reddedip Türkiye’yi savundu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Strasbourg’daki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Ulusal Heyet Başkanı olarak görev yaptı. Büyükakın, raportörün, Türkiye’nin güvensiz olduğunu, keyfi görevden almaların yapıldığı ve medya özgürlüğünün olmadığı yönündeki raporunu reddetti.

SİLAHLAR VAR

Büyükakın, Strasbourg’da kendilerini uzun namlulu silahlarla karşıladıklarını ifade ederek, “Hemen yan tarafta kapının önünde bekliyorlar. Türkiye’ye dair bir güvenlik riskinden bahsediyorlar. Kendilerinin güvenliğinin sağlanması bir bölgenin güvensiz olduğu manasına mı gelir” dedi.

HUKUKA UYGUN

Başkan, Türk yargısındaki görevden almaların hukuka ve anayasaya uygun gerçekleştirildiğini ifade ederken, “İhlalin neyle ilgili olduğunu raporda göremedik.
Medyanın hangi şekilde tehdit altında olduğu da raporda yok” dedi. Büyükakın daha sonra, “Bu raporu reddediyoruz” dedi.

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