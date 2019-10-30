Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Strasbourg’daki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Ulusal Heyet Başkanı olarak görev yaptı. Büyükakın, raportörün, Türkiye’nin güvensiz olduğunu, keyfi görevden almaların yapıldığı ve medya özgürlüğünün olmadığı yönündeki raporunu reddetti.
SİLAHLAR VAR
Büyükakın, Strasbourg’da kendilerini uzun namlulu silahlarla karşıladıklarını ifade ederek, “Hemen yan tarafta kapının önünde bekliyorlar. Türkiye’ye dair bir güvenlik riskinden bahsediyorlar. Kendilerinin güvenliğinin sağlanması bir bölgenin güvensiz olduğu manasına mı gelir” dedi.
HUKUKA UYGUN
Başkan, Türk yargısındaki görevden almaların hukuka ve anayasaya uygun gerçekleştirildiğini ifade ederken, “İhlalin neyle ilgili olduğunu raporda göremedik.
Medyanın hangi şekilde tehdit altında olduğu da raporda yok” dedi. Büyükakın daha sonra, “Bu raporu reddediyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz