Ekonomik kriz belediyelerin bütçelerini de vurdu!

Belediyelerde bütçe çalışmaları başladı. Her yılın sonunda hazırlanan bütçelerde genelde artış olurdu. Ancak ekonomik kriz, bu yıl belediyelerin bütçelerini de vurdu. İlimizde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Gölcük, Körfez, Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası ve Başiskele Belediyesi’nin 2020 tahmini bütçeleri, 2019 yılı bütçesinin altında kaldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin 3 milyar 390 milyondan, 2 milyar 775 milyon liraya düşmesi dikkat çekti. Büyükşehir’in bütçesinde 615 milyon liralık bir azalma var.

EKONOMİK KRİZ ETKİLİ OLDU

Büyükşehir dahil 8 belediyenin bütçesinde azalma yaşanırken; Derince, Kandıra, Kartepe ve Karamürsel’in 2020 tahmini bütçesinde bir miktar artış yaşandı. En büyük bütçe artışı 30 milyon lira ile Derince oldu. İzmit Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi ise 2019 yılı bütçesi ile aynı kaldı. 13 belediyenin 2020 yılı toplam bütçesine bakıldığında, 2019 yılı bütçesine göre 810 milyon 501 liralık bir azalma var. Bu rakamlardan anlaşılıyor ki, ekonomik kriz belediyelerin 2020 yılı bütçelerini de vurdu.