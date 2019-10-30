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Ekonomik kriz belediyelerin bütçelerini de vurdu!

2019 yılında bütçesi 5 milyar 460 bin 900 lira olan Büyükşehir Belediyesi dahil 13 belediyenin 2020 yılı tahmini bütçesi, 810 milyon 501 lira azalarak, 4 milyar 650 milyon 399 lira oldu

Bülent Ekinci
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Belediyelerde bütçe çalışmaları başladı. Her yılın sonunda hazırlanan bütçelerde genelde artış olurdu. Ancak ekonomik kriz, bu yıl belediyelerin bütçelerini de vurdu. İlimizde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Gölcük, Körfez, Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası ve Başiskele Belediyesi’nin 2020 tahmini bütçeleri, 2019 yılı bütçesinin altında kaldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin 3 milyar 390 milyondan, 2 milyar 775 milyon liraya düşmesi dikkat çekti. Büyükşehir’in bütçesinde 615 milyon liralık bir azalma var.

EKONOMİK KRİZ ETKİLİ OLDU

Büyükşehir dahil 8 belediyenin bütçesinde azalma yaşanırken; Derince, Kandıra, Kartepe ve Karamürsel’in 2020 tahmini bütçesinde bir miktar artış yaşandı. En büyük bütçe artışı 30 milyon lira ile Derince oldu. İzmit Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi ise 2019 yılı bütçesi ile aynı kaldı. 13 belediyenin 2020 yılı toplam bütçesine bakıldığında, 2019 yılı bütçesine göre 810 milyon 501 liralık bir azalma var. Bu rakamlardan anlaşılıyor ki, ekonomik kriz belediyelerin 2020 yılı bütçelerini de vurdu.

Bugün 17:33 TSİ - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

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