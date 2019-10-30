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CHP’liler Başiskele’deki kutlamalara katıldı

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İl Yönetim Kurulu üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başiskele İlçe Örgütü ile bir araya geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe Örgütü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yeni alınan ilçe binasında düzenledikleri kahvaltı programı ile kutladı. CHP Başiskele İlçe Başkanı Arif Gökyıldız ve ilçe yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen programa, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve eşi Nurdan Sarıbay, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, geçmiş dönem il ve ilçe başkanları ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı. 

“ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUM”

Programda partililere hitap eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “İlçe örgütümüzün böyle nezih bir programa imza atmalarından ötürü çok mutlu oldum. Böyle bir organizasyona imza atan ilçe başkanım ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı daha görkemli bir şekilde kutlamak isterdik ancak ülkemizin yürüttüğü operasyon sırasında ilimize de şehit arka arkaya ateşi düştü. Bu vatan için, Cumhuriyeti korumak için can veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı’nızı kutluyorum” dedi.

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