Kantay: 96 yıl önce devlet oluşumuzun ebedi adı Türkiye Cumhuriyetidir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Başiskele’de Kaymakamlık Tören Alanı’nda halkın yoğun katılımıyla kutlandı. Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Eker ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü kaymakamlık binasındaki Servetiye Cephesi Toplantı Salonu’nda ilçe protokolü, birim müdürleri ve muhtarların tebriklerini kabul etti.

HALKI SELAMLADILAR

Tebrikat törenin ardından Kaymakamlık Tören Alanı’na geçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kaymakam Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Ali Eker ve Başkan Yasin Özlü halkı selamladı. Günün anlam ve önemini anlatmak için kürsüye çıkan Kaymakam Atilla Kantay, anlamlı bir konuşma yaptı.

KANTAY’DAN TARİHİ KONUŞMA

Kantay yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Başiskelemiz’in kıymetli hanımefendileri, değerli beyefendileri değerli öğretmenlerimiz, milletimizin gözbebeği sevgili öğrenciler, sevgili gençler, bugün Cumhuriyetimizin 96 yılını kutluyoruz. Bilhassa, bu bayramın şanına layık kutlanması için emek veren, prova yapan sevgili öğrenci ve öğretmenlerimizin ve başka işlerini bırakıp bayramımıza gelmeyi tercih eden değerli hemşerilerimizin bayramını kutlar, her birinize ayrı ayrı selam ederim.

“GÜZEL GÜNLERİN KIYMETİNİ BİLİN”

96 defa milletimizi bu büyük bayramda buluşturan Cenabı Hakka şükürler olsun. Hepiniz bayramımıza hoş geldiniz. Sözlerimin başında Barış Pınarı’mızın inşası için serhat boylarında hakkın rahmetine kavuşan Darıcalı şehidimiz Tahsin Sarıtosun’u, Gölcüklü şehidimiz Kamuran Ablak’ı ve bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Şanlı ordumuza, dualarımızı, minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ancak ölüm, savaş ve kötü gün gören kimseler saadetin ve güzel günlerin kıymetini bilirler.

GERÇEK HİKAYELER ANLATILIR

Hiç bir anne, hiçbir baba kendi çektiği acıları çocukları da çeksin istemez. O yüzden Atalarımız bize daima geçmişten bugüne “gerçek hikâyeler” anlatırlar. Bizim hikâyemiz “hayatta kalmak“ değil, “ayakta dimdik kalmanın“ hikâyesidir. Bizler bin yıl önce hayatta kalmak için değil, ayakta kalmak için, Ata yurdumuz orta Asya’dan yola çıktık. Bin küsur yıl önce Orta Asya’da açlığı, Çin’de ihaneti gördük. Ata yurdundan yola çıkarken atımızın terkisine devlet töresini ve bağımsızlık aşkımızı aldık.

“KARDEŞLİĞİ VE BEREKETİ GÖRDÜK”

Orta Asya’dan getirdiğimiz sönmeyen yıldızımız ile Hira Dağı’ndan doğan hilalimiz Talas Irmağı’nın iki yakasında bir oldu. Ay yıldız oldu. Böylece ay ve yıldız etrafında Kaşgar’da“Karahanlı”, Horasanda“Gazneli,”Isfahanda“Selçuklu” oldu adımız. Buhara’da Semerkant'ta Gevher hatunlar, Hatice Arslan hatunlar doğurdu bizi. Önce hilalin altında bir olduk kardeşliği ve bereketi gördük, sonra birbirimize düştük, ihaneti ve sefaleti gördük.

“YOLCU DEĞİL HANCI OLDUK”

Malazgirt’e geldik el ele tutuştuk omuz omuza verdik, kırdık kapısını Bizans’ın. Zaferi gördük. Yüzyıllık susuzluktan uyandık ve suyu gördük, Dicle’yi Fırat’ı gördük, Oğuzun has ocağı Diyarbakır’ı,El azizi gördük, Anadolu’yu gördük. Bir hadis-i şerife sevdalandık. Roma’nın kalbini, Konstantin’i söküp aldık. Anadolu’yu yurt tuttuk. Yolcu değil hancı olduk. İspanya’dan Macar’dan Polonya’dan, Suriye’den bize sığınan her mazluma ve mağdura kucak açtık. Hiçbir mazlumu zalime teslim etmedik.

“ÇÖLLERDE ŞEHADETİ GÖRDÜK”

Bizler Derviş Yunus gibi seven, hoca Nasreddin gibi gülen sarı ve bereketli mevsimlerin cömert çocuklarıydık. Biz bize yaşarken bir gün çıkageldiler çelik gövdeli çelik haçlı gemilerle, Çanakkale'de ateşi, çöllerde şehadeti gördük. Bizler, Yemen çöllerinde mecnun olmaya, Çanakkale’de ölmeden mezara girmeye, razı olduk. Yeter ki vatanımızı almasınlar. Fakat bizden 100 yıl önce vatan istendi. Bizden istenen vatan olursa, işte o zaman “Artık yeter!“deriz. Bu millet bir kere 'artık yeter' demeye görsün, işte o zaman İsrafil surunu üfler, bizden vatan isteyen milletin Azrail’i oluruz.

SERVETİYE MÜCAHİTLERİ

Sevgili kardeşlerim; Bundan 99 sene önce, sizin dedeleriniz Servetiye cephesinde sütünü sağdıkları ineklerini satıp vatan için mavzer aldılar. İşte o mavzerleri almasalardı, Başiskele limanından 1 saatte Bahçecik’e çıkan Yunan taburlarının Bahçecik’ten Pamukova’ya, Pamukova’dan Sakarya’ya gitmesi ne kadar zaman alırdı dersiniz? Servetiye mücahitlerinin torunları bayramınız kutlu olsun. Şerife Bacı o top mermisini İnebolu’dan Kastamonu’ya yetiştirmeseydi, Şahin Bey Antep’te Elmalı Köprüsü’nü tutmasaydı, Sütçü İmam ve Hasan Tahsin ilk kurşunu atmasaydı, Yahya Kaptan İzmit’te azgın Rum ve Ermeni çetelerini dizginlemeseydi, gök kubbemiz bu kadar hür, yağmurlar bu kadar yağmur olur muydu? Yahya Kaptan’ın torunları bayramınız kutlu olsun! Mustafa Kemal diye bir yiğit önümüze düşüp esaretin zincirini kırmasaydı, gök kubbemiz bu kadar hür, yağmurlar bu kadar yağmur, Anadolu bu kadar bizim olur muydu dersiniz?

“ARTIK YETER DEYİP YÜKREDİK”

Sevgili kardeşlerim, 100 yıl önce artık yeter diye kükrediğimiz ve 96 yıl önce yeniden devlet oluşumuzun son ve ebedi adı “Türkiye Cumhuriyetidir”. Zaman bize gösterdi ki içimizdeki her farklı düşünce ayrı bir değerdir. İçimizdeki her farklı ses ayrı bir ahenktir, yeter ki türkülerimizin sonu “Hakkıdır hakka tapan milletimin İstiklal!” diye bitsin. Mehmet Akif’in torunları bayramınız kutlu olsun.

“ÇOK YAŞASIN CUMHURİYETİMİZ”

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetini kuran başta aziz Atatürk olmak üzere; bize bu toprakları yurt edinen cennetmekân Orhan Gazi’yi, Akçakoca’yı, ve aldığımız yurdu düşmana geri vermeyen, Servetiye mücahitlerini, Çanakkale’de Sakarya’da, Dumlupınar’da, Kore’de, Kıbrıs’ta Güneydoğu’da ve 15 Temmuz’da can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 96 defa milletimizi bu bayramda buluşturan Cenab-ı hakka şükürler olsun çok yaşasın milletimiz, çok yaşasın devletimiz, çok yaşasın Cumhuriyetimiz… Gazi Mustafa Kemal Paşanın torunları bayramınız kutlu olsun.”

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay’ın bu coşkulu ve anlamlı konuşması vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Yeni kaymakamlık binasının önündeki bahçede yapılan kutlama töreninde, Servetiye cephesi tiyatrocuları, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Türkiye 1’incisi olan Kocaeli Anadolu Lisesi folklor takımı, birbirinden coşkulu görüntülere imza attı. Kocaeli Demiratlı Melekler Kulübü Kadın Motosikletliler, Kocaeli Klasik Otomobil Kulübü arabaları, jandarma ve polis arabaları geçit töreninde renkli görüntüler oluşturdu.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Program sonunda Başiskele Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni de düzenlendi. Öğrencilerin ödüllerini Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Eker, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya takdim etti.