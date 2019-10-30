Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünün daha önce açıkladığı hava tahmin raporu değişti. Çok kuvvetli yağmur geliyor. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı Kocaelilileri uyardı. Müdürlük ayrıca, yağmurun etkisiyle sıcaklığın da hissedilir derecede düşeceğini açıkladı. Yağmur, kentte çok uzun süre kalmayacak, hava açacak ve sıcaklık tekrar yükselişe geçecek.

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre ekim ayının son gününde yani yarın hava sağanak yağışlı. Sıcaklık en düşük 13, en yüksek 20 derece. olacak