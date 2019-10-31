TEM otoyolunda nefes kesen kaza tatbikatı

Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri ve AFAD ekipleri, TEM otoyolunda trafik kazası ve araç yangını tatbikatı gerçekleştirdi. TEM otoyolunun Ankara istikameti Korutepe Tünelleri içinde düzenlenen tatbikat gereği, otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken araçlardan biri ise alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tatbikat gereği yaralanan sürücüyü araçtan sedyeye alarak ambulansa bindirdi. İtfaiye ekipleri ise senaryo gereği alev alan hafif ticari araca müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Kaza tatbikatı gereği TEM otoyolunun Ankara yönü kısa süreliğine trafiğe kapatılırken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Kaza tatbikatlarının önümüzdeki günlerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde tekrarlanacağı öğrenildi.