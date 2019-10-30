Kartepe’de faaliyet gösteren Özel Kocaeli Marmara Koleji, Cumhuriyetimizin 96. yılının kutlandığı organizasyonda okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler birlikte keyifli anlar yaşandı. Kutlama etkinliğine Akademik Koordinatör Soner Ulu, Ortaokul-Anadolu lisesi müdürü Bengisu Yurdakul, İlkokul Müdürü Figen Kılıç, Kampüs yöneticisi Serkan Savaş da katıldı.
Dün 15:00 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 09:06 TSİ
Özel Marmara Koleji bayramı coşkulu kutladı
Özel Kocaeli Marmara Koleji Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Aile Kahvaltısı, Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz