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Özel Marmara Koleji bayramı coşkulu kutladı

Özel Kocaeli Marmara Koleji Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Aile Kahvaltısı, Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleşti.
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Kartepe’de faaliyet gösteren Özel Kocaeli Marmara Koleji,  Cumhuriyetimizin 96. yılının kutlandığı organizasyonda okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler birlikte keyifli anlar yaşandı. Kutlama etkinliğine Akademik Koordinatör Soner Ulu, Ortaokul-Anadolu lisesi müdürü Bengisu Yurdakul,  İlkokul Müdürü Figen Kılıç, Kampüs yöneticisi Serkan Savaş da katıldı.

Dün 15:00 TSİ - Eğitim

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