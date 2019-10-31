Ayşe Özek’in eşi, Canberk ve Burak Özek’in babaları, Fikret Özek, Fazıl Özek ve Ayfer Özek Patır’ın kardeşleri, İzmit Lisesi eski mezunlarından, TÜPRAŞ emeklisi Feridun Özek (71) bu sabah vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (1 Kasım 2019) öğle namazını takiben Fevziye Camii’nden kaldırılacak. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Bugün 09:07 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 09:12 TSİ
Feridun Özek hayatını kaybetti
İzmit Lisesi eski mezunlarından, TÜPRAŞ emeklisi Feridun Özek (71) vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz