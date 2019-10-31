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Feridun Özek hayatını kaybetti

İzmit Lisesi eski mezunlarından, TÜPRAŞ emeklisi Feridun Özek (71) vefat etti
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Ayşe Özek’in eşi, Canberk ve Burak Özek’in babaları, Fikret Özek, Fazıl Özek ve Ayfer Özek Patır’ın kardeşleri, İzmit Lisesi eski mezunlarından, TÜPRAŞ emeklisi Feridun Özek (71) bu sabah vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (1 Kasım 2019) öğle namazını takiben Fevziye Camii’nden kaldırılacak. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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