Trafiğe çıkarken daha dikkatli olun!

İçişleri Bakanlığı Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre başvuruda istenen belgelerde bazı değişiklikler yapılırken mevcutta Fahri Trafik Müfettişi olanların bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlememeleri halinde belgeleri iptal edilecek.

BİR YIL İÇERİSİNDE CEZA KESMEYEN MÜFETTİŞİN BELGESİ İPTAL OLACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı: Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir.