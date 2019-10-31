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Tuncay Emir Eğitim Kurumları'nda Cumhuriyet çoşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96’ıncı  yıldönümümde Tuncay Emir Eğitim Kurumlarının Alikahya’daki ana Okulunda coşku ile kutlandı.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96’ıncı  yıldönümümde Tuncay Emir Eğitim Kurumlarının Alikahya’daki ana Okulunda coşku ile kutlandı. Yaklaşık 2 saat süren kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyetimizin 96 ıncı  yıl dönümü kutlamalarına Tuncay Emir Eğitim Kurumları sahibi Melike Ergi Ersever, Alikahya Ana Okul Müdüresi Müzehher Atış, Alikahya Kreş Müdürü Sevil  Kolaç ,eğitim kurumları öğretmenleri, çalışanları, çocuklar ve yaklaşık 2o0 öğrenci velisi katıldı.

'CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMAMIZIN HEYECANINI YAŞIYORUM'

Ulusal Kurtuluş Savaşımımızın önderi Cumhuriyetimizin kurucusu , aydınlık Türkiye’nin ve dünya barışının simgesi , kadınlar için özgürlük, öğretmenler için aydınlık, gençler ve çocuklar için güvenli geleceğin simgesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitler  için saygı duruşu ve arından İstiklal Marşımızın hep birlikte okunmasının ardından söz alan ana okul müdürü Müzehher Atış, ‘’ Bugün şu an burada çocukluk yıllarımın cumhuriyet bayramı kutlamamızın heyacanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Ay yıldızlı bayrağımıza, sevdalısı olduğumuz güzel vatanımıza , önderimiz Atatürk ve cumhuriyetimize yürekten sevdalı siz saygı değer velilerimizin katılımı ve coşkusu beni ve öğretmenlerimizi sınırsız mutlu ettiğini bilmenizi istiyor ve sizlere saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Birlikte cumhuriyetimizin 96’ıncı  kuruluş yıldönümünü kutlamak tarifi imkansız bir güzellik. Mustafa Kemal Atatürk 96 yıl önce bugün milli iradeyi esas alarak ilan ettiği cumhuriyet ile çağdaş bir Türkiye’nin ilk adımını atmıştır. Milletimiz de 96 yıldır bu güzelliğe sahip çıkmış ve çıkmaya da devam edeceğine inancım sonsuzdur. Bizlerin ortak kazanımı ve değeri olan cumhuriyet bugün sahip olduğumuz ve yarınlarda sahip olacağımız tüm güzelliklerin adı ve güvencesidir ‘’ diye konuştu. Atış sözlerini, geleceğimiz olan çocuklarımızın aydınlık güvencesi cumhuriyetimize sahip çıkmak vatanımız , gençlerimiz ve çocuklarımız adına bizlerin en yaşamsal görevidir diyerek tamamladı.

200 ÇOCUK HEP BİR AĞIZDAN SÖYLEDİ

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı İzmit belediyesi Bando 41'in birbirinden güzel eserleri ve  okulun öğrencisi çocukların seslendirdiği koro ve sola türküler, şarkılarla ve şiirlerle sürerken çocuklarını izlemeye gelen yaklaşık 200 anne- baba çocuklarının seslendiği birbirinde güzel marşlara,türkülere- şarkılara eşlik ederken şiirleri büyük bir dikkat ve mutlulukla dinlediler. Etkinlik üzerinde ay yıldızlı bayrağımızın olduğu 96 uçan balonun gökyüzüne salınması ile son buldu.

Bugün 09:43 TSİ - Eğitim

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