Meme Sağlığı Konseyi toplantıları tüm hızıyla devam ediyor

Meme hastalıkları, başta meme kanserleri olmak üzere önemli bir sağlık problemidir. Gelişmiş ülkelerde meme kanseri, akciğer kanseri ile birlikte kadınlarda en sık rastlanan ve ensık ölüme neden olan kanser türleridir. Günümüzde tanı ve tedavisi kolaylaşan meme kanserinde, her hastanın durumu birbirinden oldukça farklıdır. Dolayısıyla farklı bölümlerden uzmanlaşmış çok sayıda hekimin ortak çalışması, tanının doğru konulması ve hasta için en doğru tedavinin ortak kararla belirlenmesi gerekmektedir. Kocaeli ve çevresi için önemli bir adım olan VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Meme Sağlığı Ünitesi hasta odaklı yaklaşımı ve multidisipliner bakış açısıyla hizmet vermeye devam ediyor. Konusunda uzman ve deneyimli hekimler her hafta Meme Sağlığı Konseyi’nde bir araya gelerek vakalar üzerinde en uygun ve en yararlı kararı alıyorlar. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Meme Sağlığı Konseyi’nde yer alan hekimlerimiz şöyle:

Doç. Dr. Metehan Gümüş / Genel Cerrahi

Doç. Dr. Doğan Koca / İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji

Doç. Dr. Hatice Gümüş / Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Şahan / Genel Cerrahi

Uzm. Dr. Deniz Işık / Medikal Onkoloji

Uzm. Dr. Mehmet Sinan Karabey / Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Ayşe Mavi / Nükleer Tıp

Doç. Dr. Mehtap Bozkurt / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Meme Sağlığı Ünitesi’nde her kadının kendi kendini muayene etmeyi öğrenmesi sağlanmaktadır. Meme Sağlığı Ünitesi’ne memesinde gözle görülebilen veya elle hissedilebilen şikayetleri olan hastaların başvurabileceği gibi, kadınların hiç şikayeti olmasa bile yılda bir kez meme muayenesi için doktor kontrolüne ihtiyacı olduğundan hekim muayene ve takip takvimi oluşturulmaktadır. Yine kadınların 40 yaşından itibaren yılda bir kez yapılması gereken mamografi tetkikinin yapılması için uygun takip takvimi de oluşturulmaktadır. Nadiren de olsa meme kanserleri görülebileceğinden erkekler de bu merkeze başvurabilirler.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi 2019 yılı itibariyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek için başladığı “Kansersiz yaşama destek sorumluluğumuzdur” projesi ile 40 yaş üzerindeki kadın ve erkeklere meme ve akciğer kanserine yönelik sağlık taramaları yapmaya da aralık vermeden devam etmektedir.