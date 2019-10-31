Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:49 TSİ- Sağlık G: Bugün 09:53 TSİ

Meme Sağlığı Konseyi toplantıları tüm hızıyla devam ediyor

Meme hastalıkları, başta meme kanserleri olmak üzere önemli bir sağlık problemidir. Gelişmiş ülkelerde meme kanseri, akciğer kanseri ile birlikte kadı...
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meme hastalıkları, başta meme kanserleri olmak üzere önemli bir sağlık problemidir. Gelişmiş ülkelerde meme kanseri, akciğer kanseri ile birlikte kadınlarda en sık rastlanan ve ensık ölüme neden olan kanser türleridir. Günümüzde tanı ve tedavisi kolaylaşan meme kanserinde, her hastanın durumu birbirinden oldukça farklıdır. Dolayısıyla farklı bölümlerden uzmanlaşmış çok sayıda hekimin ortak çalışması, tanının doğru konulması ve hasta için en doğru tedavinin ortak kararla belirlenmesi gerekmektedir. Kocaeli ve çevresi için önemli bir adım olan VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Meme Sağlığı Ünitesi hasta odaklı yaklaşımı ve multidisipliner bakış açısıyla hizmet vermeye devam ediyor. Konusunda uzman ve deneyimli hekimler her hafta Meme Sağlığı Konseyi’nde bir araya gelerek vakalar üzerinde en uygun ve en yararlı kararı alıyorlar.  VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Meme Sağlığı Konseyi’nde yer alan hekimlerimiz şöyle:

Doç. Dr. Metehan Gümüş / Genel Cerrahi

Doç. Dr. Doğan Koca / İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji

Doç. Dr. Hatice Gümüş / Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Şahan / Genel Cerrahi

Uzm. Dr. Deniz Işık / Medikal Onkoloji

Uzm. Dr. Mehmet Sinan Karabey / Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Ayşe Mavi / Nükleer Tıp

Doç. Dr. Mehtap Bozkurt / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Meme Sağlığı Ünitesi’nde her kadının kendi kendini muayene etmeyi öğrenmesi sağlanmaktadır. Meme Sağlığı Ünitesi’ne memesinde gözle görülebilen veya elle hissedilebilen şikayetleri olan hastaların başvurabileceği gibi, kadınların hiç şikayeti olmasa bile yılda bir kez meme muayenesi için doktor kontrolüne ihtiyacı olduğundan hekim muayene ve takip takvimi oluşturulmaktadır. Yine kadınların 40 yaşından itibaren yılda bir kez yapılması gereken mamografi tetkikinin yapılması için uygun takip takvimi de oluşturulmaktadır. Nadiren de olsa meme kanserleri görülebileceğinden erkekler de bu merkeze başvurabilirler.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi 2019 yılı itibariyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek için başladığı “Kansersiz yaşama destek sorumluluğumuzdur” projesi ile 40 yaş üzerindeki kadın ve erkeklere meme ve akciğer kanserine yönelik sağlık taramaları yapmaya da aralık vermeden devam etmektedir.

Bugün 09:49 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! mask
Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor!
Doktorlarının gitmesini istemiyorlar   mask
Doktorlarının gitmesini istemiyorlar  
İl Sağlık Müdürlüğü’nden önemli uyarı mask
İl Sağlık Müdürlüğü’nden önemli uyarı
"Ağrılı ilişki en önemli belirtisi" mask
"Ağrılı ilişki en önemli belirtisi"
Girişimsel Radyoloji doktorları Cihan Hastanesi'nde! mask
Girişimsel Radyoloji doktorları Cihan Hastanesi'nde!
Uzmanlardan kulak çubuğu uyarısı mask
Uzmanlardan kulak çubuğu uyarısı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
Körfez’de skandal iddia! mask
Körfez’de skandal iddia!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi! mask
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt mask
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt

GALERİ

Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL