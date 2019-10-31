CHP'li yönetici eşini kaybetti

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları yöneticilerinden Semra Erkan'ın eşi Mehmet Erkan vefat etti. Mehmet Erkan'ın, cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Değirmendere Merkez Camii'nden kaldırılacak. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz