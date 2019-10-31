Kocaeli'deki akaryakıt firmasına 1 milyon TL ceza!

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) petrol piyasasında gerçekleştirdiği denetimler sırasında tespit edilen aykırılıklar nedeniyle aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu çok sayıda firmaya çeşitli miktarlarda para cezası kesti. Ceza kesilen firmalardan biri de Gebze'de bulunan bir akaryakıt firması. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2019 tarihli ve 8808-38 sayılı kararı ile, DAĞ/4754-2/33544 lisans sahibi “Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi No:10/5 Gebze Kocaeli” adresinde mukim Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.12.2016 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.026.994, -TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.