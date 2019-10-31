DSP fidan dikmek için yer istedi belediye cevap dahi vermedi

Demokratik Sol Parti (DSP) İzmit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yılı kutlamaları sebebiyle 96 adet Fidan Dikim Projesi için İzmit Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Başvuruyla ilgili İzmit Belediyesi’nin herhangi bir cevap vermemesine DSP İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya tepki gösterdi.
Karakaya konuyla ilgili, “Söz konusu talebimiz hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmediği dilekçeli başvurumuza herhangi bir cevap verilmediği sebebi ile bilgi edinme hakkı ile dilekçe hakkının mevzuat esas ve usullerine aykırı hareket edildiği açıkça anlaşılmıştır” dedi.
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Yorumlar
(1 )
Seyfullah Kaya - dsp siz gidin ak partiye çalışıyorsumuz ya,. onlardan isteyin onlara daha çok yakınsınız.
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