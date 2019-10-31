Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:26 TSİ- Gündem G: Bugün 12:31 TSİ

DSP fidan dikmek için yer istedi belediye cevap dahi vermedi

DSP İzmit’in Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yılı sebebiyle 96 fidan dikme başvurusuna İzmit Belediyesi’nden herhangi bir dönüş olmadı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Demokratik Sol Parti (DSP) İzmit,  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yılı kutlamaları sebebiyle 96 adet Fidan Dikim Projesi için İzmit Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Başvuruyla ilgili İzmit Belediyesi’nin herhangi bir cevap vermemesine DSP İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya tepki gösterdi.

Karakaya konuyla ilgili, “Söz konusu talebimiz hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmediği dilekçeli başvurumuza herhangi bir cevap verilmediği sebebi ile bilgi edinme hakkı ile dilekçe hakkının mevzuat esas ve usullerine aykırı hareket edildiği açıkça anlaşılmıştır” dedi.

Bugün 10:26 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Seyfullah Kaya - dsp siz gidin ak partiye çalışıyorsumuz ya,. onlardan isteyin onlara daha çok yakınsınız.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 31 Ekim 10:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Trafiğe çıkarken daha dikkatli olun! mask
Trafiğe çıkarken daha dikkatli olun!
Uzmanlardan kritik doğalgaz uyarısı! mask
Uzmanlardan kritik doğalgaz uyarısı!
Çok kuvvetli yağmur geliyor! mask
Çok kuvvetli yağmur geliyor!
İzmit'in o mahallesinde çıkan gaz AFAD'ı harekete geçirdi mask
İzmit'in o mahallesinde çıkan gaz AFAD'ı harekete geçirdi
Kocaeli'de 5 yılda kansere yakalananların sayısı açıklandı mask
Kocaeli'de 5 yılda kansere yakalananların sayısı açıklandı
AKP Mahalle Başkanı’ndan ilçe başkanına sert sözler mask
AKP Mahalle Başkanı’ndan ilçe başkanına sert sözler
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
Körfez’de skandal iddia! mask
Körfez’de skandal iddia!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi! mask
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt mask
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt

GALERİ

Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL