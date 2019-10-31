Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 16 adet Acil Yardım Ambulans Kiralama işi için ihaleye çıkıyor. 336 gün süreli sürücüsüz Acil Yardım Ambulans Kiralama işinin ihalesi, 28 Kasım tarihinde saat 11.00’de Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı-Satın Alma Birimi’nde gerçekleştirilecek.
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İl Sağlık Müdürlüğü 16 adet ambulans kiralayacak
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 16 adet ambulans kiralama iş için ihaleye çıkıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz