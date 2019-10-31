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İl Sağlık Müdürlüğü 16 adet ambulans kiralayacak

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 16 adet ambulans kiralama iş için ihaleye çıkıyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 16 adet Acil Yardım Ambulans Kiralama işi için ihaleye çıkıyor. 336 gün süreli sürücüsüz Acil Yardım Ambulans Kiralama işinin ihalesi, 28 Kasım tarihinde saat 11.00’de Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı-Satın Alma Birimi’nde gerçekleştirilecek.

Bugün 11:09 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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