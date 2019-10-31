Kürekçi: Fazla mesai ücretleri bir haktır!

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB)Genel Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda açıklama yaptı. Kürekçi açıklamasında; “Hukuk Birimimiz’e yapılan başvurularda mühendislerimizin fazla mesailerinin ödenmediğini gördük. Fazla mesai ücretleri bir haktır. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

“FAZLA MESAİ ÖDEMELERİ YAPILMIYOR”

Kürekçi açıklamasında; “Makine Mühendisleri Odası tarafında yapılan “Üye Profil Araştırmaları” ve Şubemiz Hukuk Birimi’ne yapılan başvuruların, büyük çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu beyaz yakalı olarak nitelenen personele fazla mesai ödemelerinin yapılmadığını gösteriyor. Bu nedenle İş Kanunundaki ilgili hususları MMO Kocaeli Şube etkinlik alanımızdaki işletmelere bildirme ihtiyacı duyduk.” İfadelerine yer verdi.

“DURUM KANUNA AYKIRI”

Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesinin haksızlık olduğunu ve yasal olmadığını ifade eden Kürekçi; “4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinde “Fazla çalışma ücreti” ile ilgili şartlara yer verilmiş olup, kanun sigortalılar için görev ve çalışanın nitelikleri açısından hiçbir ayrım veya muafiyet getirmemiştir. Bu durumda, çalışanın fazla mesaisinin ödenmemesi; kanuna aykırılık teşkil etmektedir ve yargı yolu açıktır. MMO Kocaeli Şubesi olarak işletmelerde çalışan başta Mühendis-mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız olmak üzere (eğer varsa) bu türden aykırılıkların çalışan lehinde düzeltilmesinin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşır, mevzuat hükümlerine uygun çalışan işletmelerin yöneticilerine de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.