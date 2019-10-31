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Kocaeli'nin ithalat ve ihracatı azaldı

Kocaeli’de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,5, ithalat ise yüzde 33,3 azaldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kocaeli’de ise ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azalarak 759 milyon 722 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 33,3 azalarak 823 milyon 322 bin dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 yılı Eylül ayında 1 milyar 275 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 847 milyon dolar ile İtalya ve 778 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Eylül ayında 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 484 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 18 milyon dolar ile ABD izledi.

Bugün 11:53 TSİ - Ekonomi

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