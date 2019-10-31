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Hürriyet, maç öncesi perileri motive etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde son 2 maçı kazanarak ligde iddialı bir konuma gelen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nı deplasmanda oynanacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde idmanda ziyaret etti.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve son oynadığı iki maçında Beşiktaş’ı deplasmanda “89-88”, Adana Basketbolu ise “101-94” ile geçen ve ligde iddialı bir konuma gelen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nı deplasmanda oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde idmanda ziyaret etti. Adana Basketbol takımı karşısında aldıkları galibiyetten dolayı perileri kutlayan Başkan Hürriyet, bu hafta deplasmanda oynayacakları Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi de takımada başarılar diledi.

İZMİT’E GALİBİYETLE DÖNECEĞİNİZE İNANIYORUM

İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca’nın da eşlik ettiği  ziyarette Perilerin idmanını dikkatle izleyen Başkan Hürriyet idmanın ardından sporcularla konuştu. Başkan Hürriyet, “son iki maçta oldukça başarılı sonuçlar aldığınız için sizleri tebrik etmek istiyorum. Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde sizlere başarılar dilemek istedim. Umuyorum başarılı olacaksınız. Hatay maçının önemli olduğunu biliyorum. İzmit’e galibiyetle döneceğinize gönülden inanıyorum” dedi.

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