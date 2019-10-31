İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Hürriyet, Dünya Folklor Birliği IGF Federasyonu'nda müzik ve koreografi komitesi üyesi olarak seçildiğini duyurdu. Açıklamada şunları yazdı: "Bugün güne güzel bir haber alarak başladım. Yazın çıktığımız Avrupa turnesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde, 1949 yılında Fransa-İtalya ve Romanya ülkelerinin önderliğinde kurulan ve UNESCO tarafından desteklenen, içerisinde tüm dünya ülkelerinin bulunduğu, Dünya Folklor Birliği IGF Federasyonu'nun geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerinde 2019-2023 yılları arasında 4 yıllığına Prof Dr. Dorel Cosma ve ekibinin, Türkiye Delegesi aynı zamanda Müzik ve Koreografi Komitesi Üyesi olarak seçildim."