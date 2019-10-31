2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi!

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde iki farklı Tırı durdurdu. Şoförlüğünü A.C. ile M.B. isimli şahısların yaptığı iki farklı tırda adli makamlardan alınan arama kararıyla yapılan arama sırasında ülkeye kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen gizli bölmelere saklanmış 2 bin 900 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR sürücüleri işlemleri yapılmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.