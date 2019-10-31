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2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan iki farklı operasyonda 2 bin 900 bandrolsüz kaça sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde iki farklı Tırı durdurdu. Şoförlüğünü A.C. ile M.B. isimli şahısların yaptığı iki farklı tırda adli makamlardan alınan arama kararıyla yapılan arama sırasında ülkeye kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen gizli bölmelere saklanmış 2 bin 900 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR sürücüleri işlemleri yapılmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bugün 12:25 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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