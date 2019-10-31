Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:40 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:06 TSİ

İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma!

İzmit Yenidoğan Mahallesinde çıkan sikahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralanırken olaya karışan 1 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde meydana gelen olayda aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkan Yıldıray A., üzerindeki silahı çıkartarak ateş açması sonucu Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt ayağından vuruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Yıldıray A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 12:40 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Beyin kanaması geçiren şoför hayatını kaybetti mask
Beyin kanaması geçiren şoför hayatını kaybetti
İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma! mask
İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma!
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü! mask
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı mask
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
İzmit'te yalıtım çalışması yapılan evin çatısında yangın çıktı mask
İzmit'te yalıtım çalışması yapılan evin çatısında yangın çıktı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
Körfez’de skandal iddia! mask
Körfez’de skandal iddia!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi! mask
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt mask
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt

GALERİ

Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL