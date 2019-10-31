İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma!

İzmit Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde meydana gelen olayda aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkan Yıldıray A., üzerindeki silahı çıkartarak ateş açması sonucu Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt ayağından vuruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Yıldıray A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.