İzmit Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde meydana gelen olayda aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkan Yıldıray A., üzerindeki silahı çıkartarak ateş açması sonucu Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt ayağından vuruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Yıldıray A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma!
İzmit Yenidoğan Mahallesinde çıkan sikahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralanırken olaya karışan 1 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz