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Beyin kanaması geçiren şoför hayatını kaybetti

Körfez'de şoförlük yapan Aykut Demirkaya (43) geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Körfez Kuzey Mahallesi’nde oturan Aykut Demirkaya, 5 gün önce evinde beyin kanaması geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Aykut Demirkaya’yı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan İstanbul’da bulunan bir hastaneye sevk edilen Aykut Demirkaya ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aykut Demirkaya yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Aykut Demirkaya bugün toprağa verilecek.

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