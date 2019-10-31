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Mobil Ofis Karavanı Kandıra’ya gidiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için hizmete başlatılan Mobil Ofis karavanı, 4-8 Kasım tarihleri arasında Kandıra ilçesinde olacak.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanmasına yönelik başlatılan Mobil Ofis Karavanı Kandıra’ya gidiyor. Mobil Ofis Karavanı, 5 gün boyunca vatandaşlara Kandıra’da hizmet verecek. Bu süre içinde Mobil Ofis Karavanı’nda indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemlerini yapılacak.

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