Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanmasına yönelik başlatılan Mobil Ofis Karavanı Kandıra’ya gidiyor. Mobil Ofis Karavanı, 5 gün boyunca vatandaşlara Kandıra’da hizmet verecek. Bu süre içinde Mobil Ofis Karavanı’nda indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemlerini yapılacak.
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Mobil Ofis Karavanı Kandıra’ya gidiyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için hizmete başlatılan Mobil Ofis karavanı, 4-8 Kasım tarihleri arasında Kandıra ilçesinde olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz