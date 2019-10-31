Adımlar bu kez eğitim için koşacak!

41. İstanbul Maratonu 3 Kasım 2019 Pazar günü 09.00’da Boğaz Köprüsü’nden başlayıp Yenikapı’da bitecek. 41. İstanbul Maratonu’nda yapılacak olan 15 kilometrelik koşuya, Türk Eğitim Vakfı Kocaeli Şube Yürütme Kurulu Başkanı Derya Kurt ve şube çalışanları, Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Şişmanoğlu Kaymaz ve çok sayıda eğitim gönüllüsü katılacak.

“HERKES OKUSUN DİYE KOŞACAĞIZ”

“Ağustos ayında “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” sloganıyla başlattığımız kampanyaya destek olmak amaçlı adımlarımızı eğitim için atacağız” diyen TEV Kocaeli Şube Yürütme Kurulu Başkanı Derya Kurt; “Bu yıl içimizi ısıtan kampanyamız eğitim ile ilgili. Çünkü güzel bir dünyada yaşayabilmemiz için her yol eğitimli nesiller yetiştirmekten geçiyor. Bizler de eğitim ordusunun bir ferdi olarak bu konuda taşın altına elimizi atmamız gerektiğini düşünüp bu yıl Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” kampanyası için yardımseverlik kampanyamızı açtık. Her yıl binlerce üniversite öğrencimiz, maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitimlerine devam edemiyor ve hayallerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Öğrencilerimiz bin bir zorlukla kazandığı üniversiteyi kaybetmeyi hak etmiyor.Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Özlem Şişmanoğlu Kaymaz ile beraber Kocaeli TEV Şube olarak orada olacağız” ifadelerini kullandı.