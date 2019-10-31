Taksi şoförünün kardeşi idam istedi

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İddiaya göre, Gebze'de taksi şoförlüğü yapan Yunus Sancak'ın gece saatlerinde aracına binen eski taksi sürücüsü arkadaşı Yunus K., Kadıköy'e gitmek istediğini söyledi. Gece saat 3.30 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Taşköprü Caddesi'ne ulaşan iki arkadaşın arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yunus K., belinden çıkarttığı silahla taksi şoförü arkadaşını vurdu. Yaralı şoför, olay yerine gelen ambulansla Göztepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yunus Sancak(60), Gebze'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

KARDEŞİ İDAM İSTEDİ

Tatlıkuyu Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını Yunus Sancak'ın kardeşi Abdul Celil Sancak kıldırdı. Cenaze namazı öncesi konuşma yapan kardeş Sancak, "Daha önce kardeşimiz öldürüldü. Yeğenimiz Numan Dede şehit oldu. Şimdi ağabeyim vuruldu. Katilinin bulunduğunu söylüyorlar. Biz devlet büyüklerinden nasıl olur bilmiyorum ama idam kararını istiyoruz" ifadelerini kullandı.