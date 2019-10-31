Roto Skolyoz hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Sebile Adıyaman sağlığına kavuştu. Biz İzmit’iz sosyal medya platformu ve AHBAP’ın katkıları ile gerekli olan
ameliyat parası bulunan Sebile 20 gün önce geçirdiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Evine gelen Sebile, kendisine destek verenlerin ziyaretlerini de kabul etmeye başladı. Sebile bundan sonra göreceği fizik tedavi ile eski sağlığına tamamen kavuşacak. Biz İzmit’iz platformu ve AHBAP tarafından toplanan 173 bin lira ile ameliyatını gerçekleştiren Sebile’yi Hüseyin Erol ve eşi ziyaret eden ilk isimler oldu. Sebile, kendisine destek verenlere teşekkür ediyor.
Sebile, sağlığına kavuştu
Uzun süre sağlığına kavuşmak için mücadele veren, Biz İzmit’iz Sosyal Medya Platformu ve AHBAP’ın destekleri ile ameliyatı için 173 bin lira toplanan Sebile Adıyaman, 20 gün önce ameliyat oldu
Roto Skolyoz hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Sebile Adıyaman sağlığına kavuştu. Biz İzmit’iz sosyal medya platformu ve AHBAP’ın katkıları ile gerekli olan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz