Atatürk müzesini ziyaret etti, gözyaşlarına hakim olamadı

İzmit Belediyesi Cumhuriyetimizin 96’ıncı yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük Atatürk müzesini İzmit tren garına getirdi. Açıldığı günden bu yana Kocaelililerin yanı sıra çevre illerden de ziyaretlerin gerçekleştiği müzede Atatürk’e ait 150 obje ve 300 adet tablo ve fotoğraf yer alıyor.

8 YAŞINDAYKEN ATATÜRK’Ü İZMİT’TE GÖRDÜM

Ziyaretçilerin duygu dolu anlar yaşadığı müzeyi ziyaret eden Gazi Mustafa Naim Zaim müzedeki obje ve tabloları incelerken gözyaşlarına hâkim olamadı. 8 yaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü İzmit’te gördüğünü belirten Mustafa amca, “Atatürk’ü buradan, İzmit tren garından geçerken gördüm. El sallıyordu bize. Ben koşarak treni yanına gittim. Gözleri çakmak çakmaktı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Çok değerli biriydi. Müze fevkalade olmuş. Her şey çok güzel değerlendirilmiş, çok hoşuma gitti. İzmit’e yakışır bir müze olmuş” ifadelerini kullandı.