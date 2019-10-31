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30 büyükşehir arasında, Kocaeli'nin ulaşım notu belli oldu

Araştırma şirketi Areda Survey, büyükşehirlerin toplu taşıma performanslarını araştırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi listenin 13. sırasında yer aldı.
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Araştırma şirketi Areda Survey, büyükşehirlerin toplu taşıma performanslarını araştırdı. ‘Büyükşehirler Toplu Ulaşım Performans Ligi Araştırması’ kapsamında katılımcılara, konfor, bilgilendirme, erişilebilirlik, zamanlama, ücret, güvenlik, personel, çevresel faktörler, geri bildirim, uygunluk gibi toplu taşımadaki 10 hizmet kriteri soruldu.

ANKARA İLK 5’TE

30 ilde 10 bin 740 kişiyle 13-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan araştırmada, Eskişehir 100 üzerinden 64,1 puan ile ilk sırada yer aldı. Onu 60,6 puanla Konya, 60,5 puanla Erzurum, 59,0 puanla Kahramanmaraş ve 57,4 ile Ankara izledi. Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul ise 56,8 puanla 7’nci sıraya yerleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise kendine listenin 13. sırasında yer bulabildi. Tekirdağ, Mardin ve Van ise son üçte yer aldı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI NEDEN TERCİH EDİLMİYOR?

Katılımcıların yüzde 80,5’i toplum ulaşım araçlarını kullandığını ifade ederken yüzde 19,5 ‘i ise toplu ulaşım araçlarını kullanmadıklarını söyledi. Toplu ulaşım araçlarının kullanmayan katılımcıların yüzde 84’ü ‘daha konforlu bir toplu ulaşımın sağlanması’, yüzde 46,4’ü ‘daha güvenli bir toplu ulaşımın sağlanması’, yüzde 45’8’i ‘sürücülerin daha eğitimli olmasının sağlanması’ yüzde 40,3’ü ise ‘daha hızlı bir toplu ulaşımın sağlanması’ durumunda toplu ulaşım araçlarını kullanacaklarını belirtti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TOPLU TAŞIMA OTOBÜS

Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarından en çok belediye otobüsünü tercih ederken ikinci sırada özel halk otobüsü üçüncü sırada ise metro yer aldı. Toplu taşıma hizmetlerindeki en önemli üç unsur ise sırasıyla konfor, bilgilendirme ve erişilebilirlik olarak tespit edildi.

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