Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi

Darıca Makasbaşı mevkiinde bulunan bir üst geçide yapılan asansör, vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Üst geçit üzerinde çevresi duvarlarla kaplı asansör için vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı “Hangi akla fikre dayanarak bu asansörü yaptılar; biri kalsa 4 duvardan sesi duyulmaz” şeklinde tepki gösterirken, bir başka kullanıcı ise “Bir çözüm bulunmalı; bu şekilde olmaz” ifadelerinde bulundu.

Söz konusu yer hakkında ise yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.