TÜMSİAD Üye Tanıtım Toplantısını Gerçekleştirdi

Kentin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan TÜMSİAD Kocaeli Şubesi 20 yeni üyesini gerçekleştirdiği üye tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Kente ticari ve sosyal faaliyetleriyle katkı sunmaya devam eden TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Abdulkadir Yılmaz yeni üyeleriyle daha genç ve dinamik bir yapıya sahip olduklarını, bundan sonra daha agresif bir ticari anlayış benimseyerek kente katkı sunmak istediklerini vurguladı.

Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Abdulkadir Yılmaz’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve yeni üyeler katılım gösterdi.

Toplantı öncesinde gerçekleştirilen kokteyl ile kısa bir sohbet gerçekleştiren TÜMSİAD üyeleri daha sonra toplantı salonunda bir araya geldi. Kokteyl esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Abdulkadir Yılmaz şu ifadelere yer verdi:” Basınımıza toplantımıza ilgi gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. TÜMSİAD üye yapısını son yıllarda güncelledi ve yeniledi. Yeni yol arkadaşlarımızın birçoğu genç ve dinamik. Ülkemizin ekonomik dar boğazdan geçtiği şu günlerde hem kent hem de ülkemizin ekonomisine genç ve dinamik bir hava vermek istiyoruz. Heyecanlı, efektif, çalışkan, atılgan ve daha agresif bir ticaretle ülke menfaatlerine hizmet eden bir anlayışa geçmemiz gerekiyor. Bizim hem kentimiz hem de ülkemiz için üretmemiz gerekiyor çünkü biz ürettikçe ayakta kalacağız böyle bir milletiz. Kocaeli de ekonomide ülkenin enleri arasında yer alan bir kent. TÜMSİAD Kocaeli olarak bizlerde sorumluluklarımızın farkındalığı içindeyiz. Daha dinamik bir TÜMSİAD için kolları sıvadık ve devam ediyoruz. “

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTAYIZ"

TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Abdülkadir Yılmaz gerçekleştirdiği açıklamada “Kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, aramıza yeni katılan kıymetli arkadaşlar ve kıymetli basın mensupları, TÜMSİAD 52 yurt içi şubesi 9 yurt dışı çözüm ortağı, 98 yurt dışı temsilcilik ve 12 bin üyesiyle ülke ekonomisine katma değer oluşturan bir iş adamı topluluğudur. Dünya genelinde dürüst ve ahlaklı kuşağı oluşturmak için 3 binin üzerinde gönüllü yönetim kurulu ve komisyon üyelerimizle 90 ayrı sektörde gece gündüz çalışmaktayız. Aynı zamanda TÜMSİAD üyelerinin sahip olduğu bilgi, emek, finansal güç, yönetim mekanizmaları, teknolojik potansiyellerinin bir araya gelmesini temin etmek, kobilerin girişimci ruhlarını geliştirmek suretiyle yeni ufuklara yelken açmalarını sağlamaktadır. İnşaat, mağazacılık, gıda, tekstil, hizmet, sağlık, bilişim, makine, enerji, otomotiv ve birçok sektörde faaliyet gösteren üyelerimizle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Temel değerlerimiz hak ve adaleti savunmak, yüksek ahlaklı değerlere ve iş ahlakına sahip olmak, girişimci yeniliğe açık ve kendini geliştirebilen olmak, erdemli, dürüst ve güvenilir olmak, istişare ve liyakate önem vermek, tasarruf ekonomisi ve faizsiz finans sistemini savunmaktır.” İfadelerine yer verdi.

"KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Yılmaz daha sonra dernek çalışmalarından bahsetti ve şunları söyledi: “Çalışmalarımız doğrultusunda eğitim ve seminerler düzenlemek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla projeler geliştirmektir. Fon ve destek mekanizmalarının geliştirilmesini ve üyelerimizin bu desteklerden yararlanması hususunda çalışmalar yapmaktır. Sektörel sorunlara çözümler üretilmesi doğrultusunda toplantılar düzenler, sektör temsilcileriyle bir araya gelir, yetkili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözümler üretiriz. İş adamları arasındaki iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar, iş ağları kurulmasına yönelik platformlar oluştururuz. Bölgemizde bulunan şubelerle birlikte toplantılar yaparak, üye ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışırız. Kısaca TÜMSİAD ailesi olarak genel vizyonumuz bu şekildedir. Yeni katılan üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Beraber yol yürüyeceğimiz bu yeni dönemde de ben heyecanlı olduğumu belirtiyor ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Yılmaz’ın açıklamalarının ardından basına kapalı olarak TÜMSİAD Kocaeli Yönetim Kurulu ve yeni üyelerinin tanışmasını ve sektörel bilgi alışverişinin yapıldığı toplantı gerçekleşti. Toplantının ardından yeni üyelere rozet takımı yapıldı. 9 yönetim kurulu üyesi 20 yeni üyeye hem hoş geldin dedi hem de rozetlerini bizzat taktı.