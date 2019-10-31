Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:20 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:29 TSİ

1 ayda 700 bin TL’lik vurgun yapan sahte polisler tutuklandı

Kocaeli ve İzmir’de kendilerini savcı, gizli polis ve istihbaratçı olarak tanıtıp, vatandaşlara FETÖ’nün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek 1 ayda yaklaşık 700 bin TL’lik vurgun yapan 2 kişi tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, 13 Eylül tarihinde Gölcük'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki G.B. isimli kadını arayan şahıslar kendilerini gizli polis olarak tanıtarak, FETÖ/PDY terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyledi. Yaşlı kadına hesaplarını kurtaracaklarını söyleyen şahıslar, evindeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Şahısların kendisini ikna etmesi üzerine G.B., evine gelen şahsa 350 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 6 bin TL para verdi.

İSTİHBARAT POLİSİ OLARAK TANITTI

Para ve ziynet eşyalarını teslim ettikten sonra şahısların tekrar kendisini aramamasından şüphelenen kadın, dolandırıldığını fark ederek polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Aynı şahıslar 25 Ekim tarihinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi’nde yaşayan R.M. (43) isimli kadını arayıp kendilerini istihbarat polisi olarak tanıttı. Kadını arayarak FETÖ ile bağlantılarının olduğunu tespit ettiklerini söyleyen şahıslar, 16 yaşındaki kızı İ.M.’yi gözaltına alacaklarını söylediler. Şahısların sözleri üzerine büyük panik yaşayan R.M., şahısların talimatlarını yerine getirmeye başladı. Şahıslar daha sonra R.M.’ye evindeki paraları kızı İ.M. aracılığı ile kendilerine teslim etmesini söyledi. R.M. evinde bulunan 50 bin Türk Lirası ve 5 bin dolar parayı kızına verdi. Daha sonra İ.M. parayı şahıslara teslim etti. Yaşanan olay sonrasında dolandırıldığını fark eden R.M. polise giderek şikayetçi oldu.

KİMLİKLERİNİ TESBİT ETTİ

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Her 2 olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, 2 vatandaşı da dolandıran şahısların aynı kişiler olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 300’den fazla güvenlik kamerasını izleyerek dolandırıcıların kimliklerini tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis ekipleri tarafından dün Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla İ.Ç. (26) ve A.D. (17) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. şüpheliler Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifadelerinde şahıslar suçlamaları kabul eden şahıslar, İzmir’de de bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırdıklarını söyledikleri öğrenildi. 19 Eylül tarihinde İzmir Seferihisar ilçesinde Ö.Ö. (59) isimli bir vatandaşı aynı yöntemle ağlarına düşürdüklerini itiraf eden şahısların vatandaşın 25 bin Euro parasını dolandırıcılık yöntemi ile aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Farklı suçlardan 3’er adet suç kayıtları olduğu belirlenen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan İ.Ç. ve Ö.Ö.’nün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Bugün 15:20 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sokak ortasında abi kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Sokak ortasında abi kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü! mask
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı mask
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
İzmit'te yalıtım çalışması yapılan evin çatısında yangın çıktı mask
İzmit'te yalıtım çalışması yapılan evin çatısında yangın çıktı
Eşini balta ile öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mask
Eşini balta ile öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
Körfez’de skandal iddia! mask
Körfez’de skandal iddia!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi! mask
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt mask
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt

GALERİ

Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL