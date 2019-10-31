Alemdağ alarmı!

Salı ve Çarşamba günleri çift, dün de tek antrenman yapan Kocaelispor’da Alemdağ maçı hazırlıkları neşe içinde geçti. Erbaa galibiyeti ile adeta formatlanan takım İstanbul’dan da 3 puan ile dönmenin planlarını yapıyor. Alemdağ maçı sentetik sahada olmasına karşın Alpaslan Türkeş Stadı’nda yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’da dünkü çalışma ise Esentepe Stadı’nda yapıldı. Yeşil Siyahlılarda Mesut dışında eksik yok. Serdar ve Semih ise sarı kart sınırında bulunuyor.

DEĞİŞİK METOTLAR

Önceki gün Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda yapılan antrenman 2 saat sürdü. Antrenman öncesinde Dinçel saha ortasında futbolcularla toplantı yaptı. Çalışmaya 26 futbolcu katılırken, hafif sakatlığı bulunan Rıza takımdan ayrı düz koşu yaptı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenmanda teknik adam Selahaddin Dinçel takımı 4’erli şekilde sıraladı ve futbolculara takım birlikteliği ile kimyasının daha da artacağı farklı çalışmalar yaptırdı.

KALEYİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ŞUT ÇEKİN!..

Bire bir top maça yaparak hayli yorulan futbolcular antrenmanın sonunda yarım sahada 11’erli çift kale maç yaptı. Sefa Narin, Burak Süleyman ve Feridun’un hayli istekli olduğu maçta Serdar Ümit Deniz as kadroda yer aldı. Antrenmanın içinde olan ve sürekli futbolcularla iletişim kuran teknik adam Dinçel takıma “Kaleyi gördüğünüzde şut çekmekten kaçınmayın” talimatı verdi.