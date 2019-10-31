‘Hakkını helal et Feridun!..’

Kocaelispor’a Şanlıurfaspor’dan transfer edilen Feridun Kıroğlu son oynanan Erbaa maçının ikinci yarısında oyuna girmiş ve şanssız pozisyonların içinde yer almıştı. Kaçırdığı bir golden sonra kimi taraftarlar Feridun’a ağır küfürler etmiş, Feridun da tribüne dönerek elini göğsüne götürüp özür dilemişti.

ZİYARET ETTİLER

Gerek basın mensupları gerekse de kamuoyu Feridun’a ve futbolculara edilen hakaretlere tepki gösterdi. Hodri Meydan Derneği Başkanı Ferhat Uzun ile tribün liderlerinden Haluk Bozo, Brunga Tesisleri’ne giderek, futbolcuyu ziyaret etti. Feridun’a “Kocaelispor taraftarı bu değil. Birkaç kendini bilmezin söylemleri camiayı bağlamaz” dedi.

HAKARETİN KARŞISINDAŞIZ

Uzun ayrıca “Hodri Meydan olarak sana ve diğer futbolculara edilen hakaretlerin karşısındayız. Senin de daha iyi olacağına olan inancımız tamdır. Hakkını helal et” ifadelerine yer verdi. Kaptan Burak Süleyman’ın da yer aldığı ziyarette Feridun “Hepimizin tek bir hedefi var. Kocaelispor’un şampiyonluğu ve taraftarının mutluluğu. İnanın o kadar istiyoruz ki, geceleri uykularımız kaçıyor” dedi