Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:51 TSİ- Spor G: Bugün 15:53 TSİ

‘Hakkını helal et Feridun!..’

Kocaelispor’a Şanlıurfaspor’dan transfer edilen Feridun Kıroğlu son oynanan Erbaa maçının ikinci yarısında oyuna girmiş ve şanssız pozisyonların içinde yer almıştı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’a Şanlıurfaspor’dan transfer edilen Feridun Kıroğlu son oynanan Erbaa maçının ikinci yarısında oyuna girmiş ve şanssız pozisyonların içinde yer almıştı. Kaçırdığı bir golden sonra kimi taraftarlar Feridun’a ağır küfürler etmiş, Feridun da tribüne dönerek elini göğsüne götürüp özür dilemişti.

ZİYARET ETTİLER

Gerek basın mensupları gerekse de kamuoyu Feridun’a ve futbolculara edilen hakaretlere tepki gösterdi. Hodri Meydan Derneği Başkanı Ferhat Uzun ile tribün liderlerinden Haluk Bozo, Brunga Tesisleri’ne giderek, futbolcuyu ziyaret etti. Feridun’a “Kocaelispor taraftarı bu değil. Birkaç kendini bilmezin söylemleri camiayı bağlamaz” dedi.

HAKARETİN KARŞISINDAŞIZ

Uzun ayrıca “Hodri Meydan olarak sana ve diğer futbolculara edilen hakaretlerin karşısındayız. Senin de daha iyi olacağına olan inancımız tamdır. Hakkını helal et” ifadelerine yer verdi. Kaptan Burak Süleyman’ın da yer aldığı ziyarette Feridun “Hepimizin tek bir hedefi var. Kocaelispor’un şampiyonluğu ve taraftarının mutluluğu. İnanın o kadar istiyoruz ki, geceleri uykularımız kaçıyor” dedi

Bugün 15:51 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dinçel net konuştu: Sürekli oyunun içinde kalın! mask
Dinçel net konuştu: Sürekli oyunun içinde kalın!
Helal olsun Seher Teyze! mask
Helal olsun Seher Teyze!
Hodri Meydan yeni projeleri ile geliyor! mask
Hodri Meydan yeni projeleri ile geliyor!
Kupayı veliler getirdi mask
Kupayı veliler getirdi
Bülent Baturman: Her maçımız final mask
Bülent Baturman: Her maçımız final
Başaran ve Yavuz hata yapmadı mask
Başaran ve Yavuz hata yapmadı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
Körfez’de skandal iddia! mask
Körfez’de skandal iddia!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi! mask
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt mask
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt

GALERİ

Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL