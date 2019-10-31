İzmit’teki maçta Futsal Milli takımı mağlup oldu 1-5

Futsal Milli Takımımız, Kocaeli Üniversitesi Spor Salonu’nda oynadığı hazırlık maçında Türkmenistan'a 5-1 mağlup oldu. Milli Takımımızın golünü Kenan Köseoğlu kaydederken, Türkmenistan'ın gollerini Mulkaman Annaguliyev (2), Ovezba Muhammetmyradov (2) ve Serdar Recepov attı. Futsal Milli Takımımız, Türkmenistan bugün (Cuma) bir hazırlık maçı daha oynayacak.