Futsal Milli Takımımız, Kocaeli Üniversitesi Spor Salonu’nda oynadığı hazırlık maçında Türkmenistan'a 5-1 mağlup oldu. Milli Takımımızın golünü Kenan Köseoğlu kaydederken, Türkmenistan'ın gollerini Mulkaman Annaguliyev (2), Ovezba Muhammetmyradov (2) ve Serdar Recepov attı. Futsal Milli Takımımız, Türkmenistan bugün (Cuma) bir hazırlık maçı daha oynayacak.
Bugün 15:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:53 TSİ
İzmit’teki maçta Futsal Milli takımı mağlup oldu 1-5
Futsal Milli Takımımız, Kocaeli Üniversitesi Spor Salonu’nda oynadığı hazırlık maçında Türkmenistan'a 5-1 mağlup oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz