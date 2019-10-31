Cumhuriyet Kupası'nda kazanan dostluk oldu

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuruçeşme Kapalı Halı Saha’da minikler için Cumhuriyet Kupası düzenledi. İzmit Belediyespor, Çenesuyu Plajyoluspor, Okanspor ve Yıldızspor olmak üzere 4 takımın katıldığı turnuvada tüm takımların puanlarının eşit olmasıyla sebebiyle turnuvaya katılan tüm takımlar şampiyon ilan edildi. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen turnuvada çocukların heyecanı ise görülmeye değerdi. Sporcu velilerinde yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Emre Ercanlı, Rakıf Yel ve İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz de katıldı.

GENÇ ÇINARLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Madalya töreninde konuşan İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, “Biz İzmit Belediyesispor Kulübü olarak kurumsal bir duruş sergiliyoruz. Genç çınarlarımız için çalışıyoruz. Genç çınarlarımız bizler için çok değerlidir” dedi. Ardından konuşan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, “Tüm Cumhuriyet çocuklarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.