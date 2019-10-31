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Balıkçılar hazır mısınız?..

Değirmendere Yüzbaşılar Sahili 2-3 Kasım tarihlerinde, Türkiye’nin çeşitli illerinden 88 amatör olta balıkçısının katılacağı 3. Ulusal Kocaeli Surf Casting (Balık Tutma) Yarışması’na ev sahipliği yapacak
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Değirmendere Yüzbaşılar Sahili şenleniyor. Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Kocaeli Surf Casting (Balık Tutma) Yarışması, bu hafta sonu büyük heyecana sahne olacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin ana sponsoru olduğu yarışmaya birçok firmada sponsor olarak destek verecek.

TOPLAMDA 30 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Büyük heyecana sahne olacak balık tutma yarışmasına; Kocaeli, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya, İstanbul’dan 88 yarışmacı katılacak. Yarışma Yüzbaşılar Sahili askeri sınırından, anfi tiyatro arasındaki geniş alan kadar olan bölümde yapılacak. Amatör balıkçılar çeşitli kategorilerde yarışacaklar ve toplamda sponsorların desteğiyle 30 bin TL’lik ödül dağıtılacak. Yarın saat 12.00'de başlayacak olan organizasyon, sektör kura çekimleri ve yarışma kurallarının okunmasının ardından saat 16.00'da başlayacak. Saat 23.00'te ilk etabı sonlanacak. Yarışmanın ikinci etabı 3 Kasım Pazar günü saat 6.00'da başlayacak ve saat 10.30'da son bulacak.

YARIŞMANIN YAPILDIĞI ALANDA BALIK TUTMAK YASAK

Yarışmanın sağlıklı yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan izin neticesinde; 2-3 Kasım tarihlerinde, Yüzbaşılar askeri sınırından anfi tiyatro arasında yarışmaya katılanlar dışında balık tutmak yasak olacak. Ayrıca karadan denize 200 metre boyunca da tekne girişi yapılmayacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı da bu konuda gerekli önlemleri alacak. Değirmendere’de yarışmanın yapıldığı alanlar dışında ise olta balıkçıları balık tutabilecek.

Bugün 15:57 TSİ - Spor

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