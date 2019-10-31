15. General Zafer Özkan Kocaeli Açık İkili Briç Turnuvası’na davet var

15. General Zafer Özkan Kocaeli Açık İkili Briç Turnuvası, bu yıl Kocaeli Üniversitesi Kartepe Park Otel (Derbent Uygulama Oteli)’nde yaklaşık 400 Uluslar Arası ve Ulusal Lisanslı Briççinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 3 Kasım Pazar günü saat 11.30’da başlayacak olan bu önemli turnuvaya tüm kent davet edildi. K.B.S.K Yönetim Kurulu Adına Başkan Yardımcısı Ramazan Göl açıklamada bulunurken, sıkı bir şampiyona olacağını söyledi.