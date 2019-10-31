15. General Zafer Özkan Kocaeli Açık İkili Briç Turnuvası, bu yıl Kocaeli Üniversitesi Kartepe Park Otel (Derbent Uygulama Oteli)’nde yaklaşık 400 Uluslar Arası ve Ulusal Lisanslı Briççinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 3 Kasım Pazar günü saat 11.30’da başlayacak olan bu önemli turnuvaya tüm kent davet edildi. K.B.S.K Yönetim Kurulu Adına Başkan Yardımcısı Ramazan Göl açıklamada bulunurken, sıkı bir şampiyona olacağını söyledi.
Bugün 15:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:59 TSİ
15. General Zafer Özkan Kocaeli Açık İkili Briç Turnuvası’na davet var
15. General Zafer Özkan Kocaeli Açık İkili Briç Turnuvası, bu yıl Kocaeli Üniversitesi Kartepe Park Otel (Derbent Uygulama Oteli)’nde yaklaşık 400 Uluslar Arası ve Ulusal Lisanslı Briççinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz